24 مليارا قيمة المشاريع المنفذة وتحت التنفيذ بالقصيم

رأس أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن مشعل أمس، جلسة مجلس المنطقة الثالثة من الدورة الرابعة للعام المالي 1440 /‏‏‏1441، في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة. وبدأ المجلس بكلمة افتتاحية لرئيس الجلسة رحب خلالها بوكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لخدمات الدعم والمشاركة ياسر خنين، لانضمامه لعضوية المجلس ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط، واصلا ترحيبه بمدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح، بمناسبة انضمامه لعضوية المجلس ممثلا لوزارة التعليم. وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم إبراهيم الرمضي، أن المجلس ناقش المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ والمتأخرة والمتعثرة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة، كاشفا أنه بلغ إجمالي المبالغ للمشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ لتلك القطاعات 24.842 مليار ريال. وقال «لقد بلغت المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ للقطاعات الحكومية بالمنطقة على النحو التالي، جامعة القصيم بمبلغ 3.026 مليارات ريال، ومشاريع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمبلغ 8.321 ملايين ريال، ومشاريع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم بمبلغ 226.596 مليون ريال، ومشاريع الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بمبلغ 4.502 مليارات ريال، ومشاريع إدارة كهرباء القصيم بمبلغ 4.927 مليارات ريال، ومشاريع فرع وزارة النقل بالمنطقة بمبلغ 4.194 مليارات ريال، ومشاريع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة مبلغ 1.545 مليار ريال، ومشاريع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة بمبلغ 11 مليون ريال.



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