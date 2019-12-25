أنموذج تدريسي جديد لتعليم السراة

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة حسن العلكمي، «الأنموذج التدريسي» المقترح من الإشراف التربوي بعد دراسته والتأكد من جدواه، وتضمن الأنموذج خطوات إجرائية وتدخلات علاجية لعمل المعلم داخل الحجرة الدراسية، سعيا لتحسين مستوى التحصيل الدراسي ورفع نواتج التعلم. وبين العلكمي في حديثه إلى «دوت الخليج» أن اعتماد إدارته لهذا الأنموذجٍ التدريسي قائم على التعلم النشط ويأتي بأكمله توافقا مع تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن الأمم تقاس بعقول أبنائها، وكذلك سعيا لتحقيق رؤية دوت الخليج 2030.

وأوضح «سيكون هناك خطة لمتابعة أثر الأنموذج، ولعل أهم المحكات التي تقيس فاعليته الاختبارات التحصيلية التي سيتعرض لها بعض طلابنا في الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، والذي نرجو من الله أن نحتفل سويا بتفوق طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية بشكل عام، وسراة عبيدة على وجه الخصوص».

01 الأنموذج تلبية لتوجيهات الوزارة برفع كفاءة أداء الطلاب والطالبات

02 العمل على تحسين نواتج التعلم

03 سيتم العمل على هذا الأنموذج من بداية الفصل الدراسي الثاني

04 إقامة برامج تدريبية مكثفة للمشرفين التربويين

05 اعتماد نقل الخبرات الإجرائية لهذا الأنموذج للمعلمين والمعلمات

06 المعلمون يعدون محور الارتكاز في نجاح العمل بهذا الأنموذج الإجرائي

Advertisements

07 تدريب جميع المعلمين والمعلمات في تخصصات الرياضيات والعلوم واللغة العربية

08 الأنموذج يتيح للمعلم والمعلمة الحرية التامة في تطبيق الإستراتيجيات

09 يركز على إحداث نقلة تطويرية لدى المتعلمين

10 الانتقال من طور حفظ المعلومة إلى القدرة على اكتساب المهارة

11 الاستعانة بخبرات وأكاديميين لتحكيم النموذج والتعديل عليه

12 تطوير النموذج بالاستعانة بأهل الاختصاص

13 التدريب بمراكز التطوير المهني بقطاع سراة عبيدة وتهامة.