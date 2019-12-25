أنموذج تدريسي جديد لتعليم السراة

وأوضح «سيكون هناك خطة لمتابعة أثر الأنموذج، ولعل أهم المحكات التي تقيس فاعليته الاختبارات التحصيلية التي سيتعرض لها بعض طلابنا في الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، والذي نرجو من الله أن نحتفل سويا بتفوق طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية بشكل عام، وسراة عبيدة على وجه الخصوص».
01 الأنموذج تلبية لتوجيهات الوزارة برفع كفاءة أداء الطلاب والطالبات
02 العمل على تحسين نواتج التعلم
03 سيتم العمل على هذا الأنموذج من بداية الفصل الدراسي الثاني
04 إقامة برامج تدريبية مكثفة للمشرفين التربويين
05 اعتماد نقل الخبرات الإجرائية لهذا الأنموذج للمعلمين والمعلمات
06 المعلمون يعدون محور الارتكاز في نجاح العمل بهذا الأنموذج الإجرائي
07 تدريب جميع المعلمين والمعلمات في تخصصات الرياضيات والعلوم واللغة العربية
08 الأنموذج يتيح للمعلم والمعلمة الحرية التامة في تطبيق الإستراتيجيات
09 يركز على إحداث نقلة تطويرية لدى المتعلمين
10 الانتقال من طور حفظ المعلومة إلى القدرة على اكتساب المهارة
11 الاستعانة بخبرات وأكاديميين لتحكيم النموذج والتعديل عليه
12 تطوير النموذج بالاستعانة بأهل الاختصاص
13 التدريب بمراكز التطوير المهني بقطاع سراة عبيدة وتهامة.
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