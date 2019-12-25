إصابة 4 طالبات باحتراق حافلتهن في بارق

نجت طالبات ابتدائية ومتوسطة المربع في بارق من حادث تعرضن له أمس، أثناء ذهابهن لتأدية الاختبار بعد اصطدام الحافلة المدرسية التي تقلهن بسيارة أخرى، ونتج عن الحادث احتراق المركبتين وإخلاء الطلبات.

وقال متحدث تعليم محايل علي الجغولي، إنه وقع صباح أمس حادث مروري على إحدى حافلات النقل المدرسي التي تقل طالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع مع سيارة أخرى أثناء توجههن إلى المدرسة، وتم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات، ونقل 4 طالبات للمستشفى، 3 منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة، وتم الوقوف على الحالات والاطمئنان عليها من قبل مدير التعليم، وشكر جميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادث. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد، أنه في الـ7:10 صباح أمس ورد لمركز التحكم والتوجيه طرفهم بلاغ عن حادث تصادم لحافلة نقل مدرسي تُقل 30 طالبة، مع سيارة أخرى من نوع «تويوتا بكب» بطريق محايل بارق في المربع، وتم على الفور تحريك الفرق اللازمة من مركزي «ثلوث المنظر، ووسط بارق» بدعم من مركز شمال محايل. ونتج عن الحادث اشتعال النار في المركبتين وتم إخماد الحريق من قبل الفرق، وكذلك إصابة 4 طالبات وسائق «البكب»، إصابتهم ما بين البسيطة والمتوسطة عدا إصابة واحدة خطيرة بالرأس لإحدى الطالبات. وتم إخلاء ونقل الحالات المصابة لمستشفى محايل قبل وصول الفرق وأقتصر دور الدفاع المدني على إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود مُحتجزين وتأمين سلامة الطريق.

المدارس الليلية

مع انطلاقة سير عملية الاختبارات، أدى الدارسون بالمدارس المتوسطة والثانوية الليلية بتعليم شرورة أمس، اختبارهم في ظل استعدادات وتهيئة الظروف الملائمة لأداء الدارسين لاختباراتهم بطمأنينة وارتياح. وبلغ عدد طلاب تعليم الكبار 79 بمدرسة مجمع الأبناء للقوات المسلحة بشرورة، كما بلغ عدد طلاب مدرسة الأمير مشعل بن سعود 215 طالبا في الليلية.

اختبارات قرى الصحراء

أدى طلاب مدارس الابتدائية والمتوسطة بقريتي الأخاشيم وتماني والمنخلي الواقعة في أطراف الربع الخالي البالغ عددهم 412 طالبا الاختبارات بمتابعة مدير تعليم شرورة وزيارات يومية من المشرفين والمشرفات. من جهتها، ‏هيأت تعليم شرورة لطالبات الانتساب بمدارس المستقبل الافتراضية من زوجات المرابطين وبناتهم إجراء الاختبارات عن بعد بمدارس البنات بشرورة والبالغ عددهن 15 طالبة.

اطمئنان

من جهته، اطمأن محافظ شرورة، إبراهيم الشهري على سير الاختبارات النهائية أمس، خلال استقباله لمدير تعليم شرورة فهد عقالا ومساعده للشؤون التعليمية علي الحملي.

زيارة

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تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران ملفي العتيبي، عددا من مدارس محافظة خباش للوقوف على سير اختبارات والاطلاع على أبرز الجهود المبذولة لخدمة الطلاب، كما تابع سير الاختبارات التحريرية لطلاب المرحلة الابتدائية.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن هذه الجولات تهدف للوقوف والاطمئنان على سير الاختبارات النهائية للعام الدراسي، وتفقد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدارس وتجهيزاتها والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس.

خطة مرورية

أطلق مرور منطقة نجران والدوريات الأمنية، الخطة المرورية طوال فترة الامتحانات الفصلية لجميع المراحل التعليمية في نجران، حيث تم إعداد وتجهيز الخطة المرورية المتكاملة لحفظ النظام وتكثيف تواجد الدوريات المرورية بمحاور الإشارات والطرق الرئيسية والمحورية وبجوار المدارس والمجمعات التعليمية لتنظيم حركة السير مع بداية الامتحانات، وذلك لمنع حدوث الاختناقات المرورية في أيام الاختبارات لتسهيل وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم.

الحافلة كانت تقل 30 طالبة

264 من تعليم الكبار يؤدون الاختبارات بشرورة

15 طالبة من زوجات وبنات المرابطين في اختبارات شرورة

خطة مرورية بنجران لتسهيل وصول الطلاب للمدارس