افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان حسام العنقري، حيث أزاح الستار عن لوحة المبنى إيذانا بافتتاحه. معربا عن سعادته بافتتاح الفرع ليكون عاملا قويّا في المنطقة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة وأداء الأجهزة الحكومية. وبحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز، مع العنقري أهمية تعزيز دور فرع الديوان بالمنطقة، وأداء مهامه وصلاحياته في إحكام الرقابة على الإيرادات والمصروفات المالية. وبيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء ضرورة استحداث قسم نسائي بالفرع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح فرع الديوان العام للمحاسبة بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.