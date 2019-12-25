لجنة الدرب تغلق موقع نهل الرمال

أغلقت لجنة مكونة من المحافظة والبلدية والشرطة برئاسة محافظ الدرب صالح القحطاني، عددا من المواقع لنهل الرمال والمحافر المخالفة، بوادي عرمرم أمس، والذي يعد أكبر موقع لنهل الرمال في المحافظة، حيث تمت مداهمة هذه المواقع المتفرقة والمعدات تعمل بها. وأوضح القحطاني، أنه تم إغلاق عدد من المواقع لنهل الرمال بوادي عرمرم، ورصد العديد من المخالفات تمثلت بعدم وجود «سياج أو شبك» وعدم وجود لوحات وكذلك مخالفة نزول عن المسموح به، مؤكدا استمرار حملات ضبط المخالفين لهذه المواقع من قبل اللجنة، وأفاد أن المحافظة تعمل على تطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يتم ضبطهم في عمليات نهل الرمال، وإجراء أقصى العقوبات بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة.



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