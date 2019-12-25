عاجل-تأخير موعد اختبارات يوم الخميس بالجوف

وجه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إدارة التعليم بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس إلى الساعة 8:30، لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجه الطلاب لأداء الاختبارات.‬ كما نبهت الوزارة، المعلمين والطلاب بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة. يذكر أن أوقات الكسوف تختلف بحسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.



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