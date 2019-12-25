مذكرات تفاهم بين شؤون الحج والعمرة‬ بمكة وجامعات المنطقة

شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة الإمارة لشؤون الحج والعمرة‬ يمثلها خالد أبو ناجي، وجامعات المنطقة ويمثلها مدير جامعة الملك عبدالعزيز، عبدالرحمن اليوبي، ومدير جامعة أم القرى عبدالله بافيل، ومدير جامعة جدة عدنان الحميدان، ومدير جامعة الطائف سعد الزهراني. من جانب آخر، زار الأمير بدر بن سلطان أمس، مشروع تطوير «ذاخر» بالعاصمة المقدسة، والذي تُقدر مساحته الإجمالية بـ309 آلاف م2، ويبعد عن المسجد الحرام 1.5 كلم. واستمع خلال الجولة إلى شرح عن أهداف المشروع. واطّلع على مرافق المشروع الذي يضم مساكن تتسع لـ250 ألف شخص، و85 فندقا، و8 أبراج سكنية، و10 أبراج لشقق مخدمة، وأسواقا تجارية مغطاة ومفتوحة، و39 ألف غرفة، و10 آلاف موقف للسيارات.من جهة أخرى، استقبل الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي. واستمع إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها النيابة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية. كما استقبل كذلك رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة مدير جامعة أم القرى عبدالله بافيل.



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