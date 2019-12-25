8 مراكز صحية تحصل على سباهي بالمدينة

حصلت 8 مراكز للرعاية الصحية الأولية بصحة المدينة المنورة على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) وهي: البدراني، درة المدينة، الدعيثة، الدفاع، باب المجيدي، العوالي وفي ينبع العصيلي، البندر، لتنظم إلى سلسلة المراكز الصحية الحاصلة على هذا الاعتماد بالمنطقة، حيث اجتازت هذه المراكز عملية التقييم التي شملت عددا من المعايير كالقيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى والقوى العاملة، إضافة إلى إدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتوعية الصحية، إلى جانب المعايير الأخرى التي يتم تطبيقها في المراكز الصحية. يُذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI» سباهي يهدف إلى إيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى، وتقييم حالاتهم، والتحكم في العدوى.



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