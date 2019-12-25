تعليم المدينة: زيادة الجدول لمصلحة الطلاب

أكدت إدارة التعليم بمنطقة المدينة أن عدد أيام الاختبارات للمرحلة الابتدائية 5 أيام، وأن قيام أحد المكاتب التابعة لها بإجازة جداول اختبار المرحلة الابتدائية بأكثر من هذه المدة كان مراعاة لمصلحة الطلاب بتحديد اختبار مادة واحدة في كل يوم للطلاب.

وقال مدير الإعلام والاتصال «الناطق باسم إدارة التعليم بالمدينة المنورة» عمر برناوي، إن عدد أيام الاختبارات للمرحلة الابتدائية 5 أيام ولا تقل عن ذلك، والمدارس التي زادت عن ذلك راعت مصلحة الطلاب بحيث لا تزيد ما يختبره الطالب في اليوم الواحد عن مادة، خاصة مع حداثة تطبيق الاختبارات النهائية في المرحلة الابتدائية. واعتبر برناوي قيام مدرسة متوسطة بتحديد زمن مادة الحاسب الآلي بـ60 دقيقة فقط بالنظامي، وقال في توضيحه لـ«دوت الخليج»: «إن مادة الحاسب الآلي من المواد التي لها جانبان عملي ونظري ووفقا للائحة يكون زمن الجانب التحريري لمادة الحاسب الآلي نصف زمن الاختبار للمادة الدراسية». وكان عدد من أولياء أمور الطلاب تساءلوا عن قيام إحدى المدارس في المرحلة الابتدائية بمخالفة أنظمة التعليم الذي حددت اختبار المرحلة الابتدائية بـ5 أيام، وقامت باعتماد جدول اختبارات امتد لأكثر من أسبوع، بينما تذمر عدد من الطلاب من قيام مدرسة في المرحلة المتوسطة بتحديد مدة اختبار الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة بـ60 دقيقة تمت الموافقة عليه من إدارة التعليم بالمدينة المنورة.