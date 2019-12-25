الشركات التجارية استحوذت على حصة البريد السعودي

وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع الإستراتيجية في جلسة سابقة.

النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439 /‏1440. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مؤسسة البريد السعودية بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين المناطق بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة. كما دعت المؤسسة إلى دراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين، كما دعت إلى حث الجهات الحكومية على استخدام البريد الرسمي، ومنصة الاتصالات الإدارية التي أعدتها المؤسسة، وأن يكون ضمن موازنة الوزارات والقطاعات الحكومية مبلغ مخصص للخدمات البريدية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، ذكر خليفة الدوسري، أن شركات البريد التجارية استحوذت على حصة البريد السعودي في السوق، مشيرا إلى أن المؤسسة لا بد وأن تعمل بشكل تجاري. بعدها منح المجلس اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات.

الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب

صوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439 /‏1440، حيث دعا الهيئة إلى دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.

حقوق الإنسان

ناقش مجلس الشورى تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليا» للعام المالي 1439 /‏1440، والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438 /‏1439. حيث طالبت في توصياتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري والإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع المناطق. .

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الإدارة والموارد البشرية

ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 /‏1440. وطالبت في توصياتها مركز دعم اتخاذ القرار بإعداد إستراتيجية عامة للمركز، تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه. وفي نهاية المناقشة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على الملحق البروتوكولي بين المملكة والصين بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.

الموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار

مطالبة مؤسسة البريد السعودية بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين المناطق

دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية

التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن تقرير هيئة الرياضة.