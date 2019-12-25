بلدية بلقرن تستعيد 2200 م2 من الأراضي الحكومية

استعادت بلدية بلقرن التابعة لأمانة منطقة عسير بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية خلال هذا الأسبوع حوالي 2200 م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها بمركز عفراء التابعة لمحافظة بلقرن، وأوضح رئيس البلدية أحمد البارقي أن التعديات اشتملت على استحداث غرف عشوائية وأحواش دون الحصول على أي مستمسكات شرعية أو نظامية، مؤكدا أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمانة منطقة عسير التي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات وإزالة أي تعديات أو تجاوزات، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها بحق المعتدين.



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