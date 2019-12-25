أمير الجوف يستقبل وفدا من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة



تلبية لدعوة أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، قام عدد من رجال وسيدات الأعمال من مختلف مناطق المملكة بزيارة للمنطقة ولقاء أمير المنطقة، حيث رحب في بداية اللقاء بالضيوف وحثهم على الاستثمار الأمثل تحقيقا لرؤية 2030 ووفرة الفرص الاستثمارية وحاجة المنطقة لرجالات دوت الخليج من المستثمرين للنهوض بوطنهم في المجال السياحي وغيره، ووعدهم بتذليل كافة الصعاب لهم في ذلك. وقد رافق الوفد لتعريفهم بالمواقع الاستثمارية المتاحة والتي تحتاجها المنطقة، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجوف ماجد الرويلي، ومن إمارة الجوف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام نايف بن محمد الجلال. وزار الوفد عددا من المواقع الأثرية والتاريخية التي يمكن إقامة مشاريع استثمارية فيها، مثل قلعة زعبل، وبئر سيسرا، وقلعة مارد، ومتنزه تعاليل، والمتحف الوطني، وبحيرة الجوف، ومنطقة البسيطة الزراعة والتي تعتبر سلة ثمار المملكة العربية السعودية ، حيث تزرع وتصدر العديد من المحاصيل الزراعية لكافة مناطق المملكة، مثل الزيتون والنخيل والفواكه بأنواعها. وأوضح المشرف على الزيارة رجل الأعمال المعروف صالح بترجي، أن هذه الزيارة جاءت تلبية للدعوة الكريمة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف الذي طلب من رجال الأعمال زيارة المنطقة والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها ووعدهم بتذليل ما يواجههم للنهوض بالمنطقة ومساهمتهم لتنفيذ خطط إمارة الجوف لتحقيق رؤية 2030 في كافة المجالات، وأفاد بأنه قد نتج عن هذه الزيارة عددا من المبادرات من رجال الأعمال لدعم بعض المشاريع التي تخدم المنطقة.

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