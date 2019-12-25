3 ملايين حالة تسمم
أشار حجار، الذي كان يتحدث أمام مجموعة من المزارعين والمسؤولين الزراعيين بالأحساء في محاضرة بعنوان: «المبيدات المهجورة وغير المرغوبة» في المركز الإرشادي (المزرعة المتكاملة) التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، إلى أن أكثر من 3 ملايين حالة تسمم و20 ألف وفاة سنويا بسبب السمية الحادة للمبيدات، وقد يكون التعرض عن طريق الفم أو الجلد أو الاستنشاق، وتشمل الإصابات الذي يعملون ويتعاملون بشكل مباشر مع مبيدات الآفات، ويشكل انعدام الدراية بمدى خطورة المبيدات وكيفية التعامل معها في التداول والاستخدام والتخزين وقلة التدريب، وأن انعدام الحماية سببا رئيسيا في انتشار حالات التسمم بسبب المبيدات.
الآثار الصحية
أبان حجار، أن من بين الآثار الصحية المزمنة للمبيدات: السرطانات، والآثار العصبية، والسمية الإنجابية، واضطراب الغدد الصماء، واختلالات عضوية، والسمية المباشرة للكائنات غير المستهدفة في البيئة، وتدمير وتلويث المصادر الغذائية، وتدمير بيئات الحيوان والنبات، وتخفيض القدرة الإنجابية للكائنات الحية والعقم، وكبت المناعة عند الكائنات الحية، لافتا إلى 3 حالات لتدهور المنتج، وهي: حدوث تغييرات كيميائية أو فيزيائية قد تؤدي إلى آثار سمية على المحاصيل المستهدفة أو تشكل خطرا غير مقبول على البشر أو البيئة، وانخفاض الفعالية الحيوية للمنتج إلى حد غير مقبول، تغير الخصائص المادية للمبيد إلى حد أنه لم يعد بالإمكان تطبيقه مع المعدات وآلات الرش والمكافحة المعتمدة. وأوصى بضرورة الحد من استخدام مبيدات الآفات، وتجنب الإفراط في كميات المبيدات المخزنة بشكل يتجاوز المطلوب، ومراجعة دورية لدور الجهات الحكومية في تنظيم مراقبة توزيع واستخدام مبيدات الآفات، وتوقع آثار التغيرات في سياسات التسعير للمبيدات، وتجنب المنتجات غير المناسبة من المبيدات.
كانت هذه تفاصيل خبر 418 مركبا شديد الخطورة مستخدمة كمبيدات للآفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.