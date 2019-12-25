مسح ودراسة التركيبة المحصولية لجازان

اجتمع المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة محمد آل عطيف، بخبير التركيبة المحصولية الدكتور سيلستين جاتاريا، ومدير إدارة الزراعة نادر عقيل، وتأتي هذه الزيارة لمسح ودراسة التركيبة المحصولية لمنطقة جازان والتعرف على مميزات المنطقة ومناخها، حيث شرح المدير العام للفرع للخبير أهم الأصناف الزراعية التي تحتوي عليها المنطقة وقد لا تتوفر في كثير من المناطق الأخرى. وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى التعرف على الحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية، وإيجاد بيئة زراعية مستدامة، واستغلال مصادر المياه والتنوع المناخي.



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