فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة ينفذ خطة الاختبارات

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ خطة الاختبارات، والتي تتضمن تكثيف الحضور حول المدارس والمعاهد والكليات تزامنا مع بداية الاختبارات لكافة المراحل التعليمية بالمشاركة والتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمنطقة، وفقا لخطة العمل الميداني المعدة مسبقا. ووجه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة سلطان المطوع رؤساء المراكز التوجيهية والأعضاء الميدانيين إلى التحلي بالحلم والأناة والتقيد بالأنظمة والتعليمات، متمنيا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.



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