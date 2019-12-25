نفذت أمانة عسير ممثلة في «القسم النسائي» أكثر من 400 جولة رقابية تفتيشية تم خلالها تسجيل 40 مخالفة على المحلات في المولات والمحلات المتفرقة، وذلك في إطار خطة الأمانة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بعسير. من جانبها، أوضحت مديرة القسم النسائي بالأمانة سلوى القحطاني، أن فريقا من القسم النسائي قام بعمل الحملات الرقابية التفتيشية خلال الشهر الماضي لرصد أي مخالفات أو تجاوزات من قبل المخالفين للوائح والقواعد المنصوص عليها، التي تشمل عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم وجود تراخيص، وتم تطبيق الإجراءات القانونية بهذا الخصوص. مشيرة إلى أن القسم النسائي بالأمانة يكثف من جولاته الرقابية والتفتيشية على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الأنظمة، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي يوجه دائما بالتركيز على مخرجات القطاعات النسائية، ودعمها والعمل على إرشادها إلى الأنظمة الخاصة بها والقوانين واللوائح الواجب عليها تنفيذها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولات رقابية تفتيشية للقسم النسائي بأمانة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.