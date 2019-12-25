السعودية اليوم / محافظ دومة الجندل يستقبل أمين منطقة الجوف



دومة الجندل 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط في مكتبه بالمحافظة اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، يرافقه وكيل الأمين للبلديات المهندس علي بن قايض الشمري، ورئيس بلدية دومة الجندل المهندي فهد بن ابراهيم العنزي .

واستعرض الدكتور التمياط الخدمات والمشاريع البلدية الجاري تنفيذها في المحافظة والمراكز التابعة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات البلدية والمشاريع الجاري تنفيذها .

وأعرب التمياط عن شكره لأمانة المنطقة على جهودها المتمثلة في بلدية محافظة دومة الجندل, التي تعمل على تلبية تطلعات أبناء المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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