السعودية | وزير التعليم يوجه بتأخير الاختبارات غدا في جميع مدارس المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بتأخير الاختبارات غدا في جميع مدارس المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 دقائق - 1:28 صباحًا, 25 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما يوجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

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