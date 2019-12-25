السعودية | «الأرصاد»: الحرارة تنخفض بعدة مناطق إلى «تحت الصفر»

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الحرارة تنخفض بعدة مناطق إلى «تحت الصفر» والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:08 صباحًا, 25 ديسمبر 2019 م المناطق_الرياض توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بدءًا من يوم الخميس المقبل.

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