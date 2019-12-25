شكرا لقرائتكم خبر عن الكسوف يؤخر الاختبارات في جميع مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة، غدًا الخميس، إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

وتشهد المملكة، كسوفًا جزئيًا للشمس، في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا، إذ شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م، ويكون كسوفًا حلقيًا على محافظة الأحساء.