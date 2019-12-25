شكرا لقرائتكم خبر عن الكسوف يؤخر الاختبارات في جميع مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة، غدًا الخميس، إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.
وتشهد المملكة، كسوفًا جزئيًا للشمس، في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا، إذ شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م، ويكون كسوفًا حلقيًا على محافظة الأحساء.
كانت هذه تفاصيل خبر الكسوف يؤخر الاختبارات في جميع مدارس المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.