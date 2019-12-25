السعودية | كسوف الشمس يأخر اختبارات مدارس السعودية إلى 9 صباحاً

شكرا لقرائتكم كسوف الشمس يأخر اختبارات مدارس السعودية إلى 9 صباحاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت وزارة التعليم السعودية، اليوم الأربعاء، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما يوجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

وذكرت في بيانها الصادر، بأن وقت الكسوف الحلقي للشمس يتزامن مع توجه الطلاب والطالبات الى مدارسهم لأداء الاختبارات، وحرصاً على سلامتهم من النظر المباشر إلى أشعة الشمس، وتعرض العين لكمية من الأشعة الفوق البنفسجية، وجه وزير التعليم بتأخير موعد الاختبار الى التاسعة صباحاً.

هذا ويُشاهد سكان المملكة العربية السعودية الخميس المقبل كسوفا جزئيا للشمس، يكون كسوفًا حلقيًا على محافظة الأحساء في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا حيث شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م.

والكسوف الحلقي هو حالة خاصة من حالات الكسوف حيث يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءًا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.