شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بالتعميم.. الكسوف يؤخر «اختبارات» الجوف والان نبدء بالتفاصيل

نظراً لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، بعد غدٍ الخميس، المقبل، أعلنت إدارة تعليم الجوف عن تأخير بداية الاختبارات في هذا اليوم إلى الساعة 8:30 صباحاً، فيما طالب مغردون على مواقع التواصل، تعميم تأخير الاختبارات بجميع الإدارات التعليمية في المملكة.

ويُشاهد سكان المملكة، كسوفًا جزئيًا للشمس، في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا، إذ شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م، ويكون كسوفًا حلقيًا على محافظة الأحساء.

والكسوف الحلقي، حالة خاصة من حالات الكسوف، إذ يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة، فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءًا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.