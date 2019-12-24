شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بالتعميم.. الكسوف يؤخر «اختبارات» الجوف والان نبدء بالتفاصيل
ويُشاهد سكان المملكة، كسوفًا جزئيًا للشمس، في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا، إذ شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م، ويكون كسوفًا حلقيًا على محافظة الأحساء.
والكسوف الحلقي، حالة خاصة من حالات الكسوف، إذ يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة، فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءًا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.
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