- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم سلطان بن سلمان: هيئة الفضاء أعدت إستراتيجية شاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سلطان بن سلمان: هيئة الفضاء أعدت إستراتيجية شاملة
بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أن هيئة الفضاء أعدت إستراتيجية شاملة، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الإستراتيجية تضم مجالات ضخمة منها الطبية والعلوم الهندسية والطاقة، وذلك بالتعاون مع وزارات وجامعات وهيئات متخصصة ومؤسسات حكومية وغير حكومية؛ بهدف بناء مجال علمي كبير.
وتابع أن هيئة الفضاء ستشارك مستقبلًا في أعمال علمية هامة على مستوى العالم، مشددًا على أن الفضاء اليوم ليس إطلاق صواريخ فقط بل يتعلق بمجالات اقتصادية وطاقة ومجالات أخرى واسعة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن سلمان: هيئة الفضاء أعدت إستراتيجية شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.