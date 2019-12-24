سلطان بن سلمان: هيئة الفضاء أعدت إستراتيجية شاملة

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أن هيئة الفضاء أعدت إستراتيجية شاملة، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.

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وأضاف الأمير سلطان بن سلمان، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الإستراتيجية تضم مجالات ضخمة منها الطبية والعلوم الهندسية والطاقة، وذلك بالتعاون مع وزارات وجامعات وهيئات متخصصة ومؤسسات حكومية وغير حكومية؛ بهدف بناء مجال علمي كبير.

وتابع أن هيئة الفضاء ستشارك مستقبلًا في أعمال علمية هامة على مستوى العالم، مشددًا على أن الفضاء اليوم ليس إطلاق صواريخ فقط بل يتعلق بمجالات اقتصادية وطاقة ومجالات أخرى واسعة.

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