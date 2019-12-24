- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم فيديو.. طريقة تسجيل المولود عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. طريقة تسجيل المولود عبر أبشر
بدون الحاجة لحجز موعد لدى الأحوال
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت الأحوال المدنية بشكل مبسط طريقة تسجيل المولود عبر منصة أبشر، بدون الحاجة إلى حجز موعد وزيارة الوكالة لإتمام هذا الإجراء.
وقالت الأحوال بحسب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع تويتر: استمتع باللحظات الجميلة مع مولودك الجديد دون الحاجة لزيارتنا، مع خدمة تسجيل المواليد عبر أبشر.
ولفتت إلى أن المستشفى التي يتم فيها الولادة تسجل مباشرة المولود، وذلك بالربط مع الأحوال المدنية، وبعدها يمكن لولي الأمر الدخول إلى أبشر لتسجيل المولود، وطلب توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة إلى العنوان الوطني.
وشددت الأحوال على أن هذه الخطوات تتم بكل بساطة وبدون حجز موعد لتسجيل المولود كما كان يحدث في السابق، وهو ما يوفر وقتًا وجهدًا للمستفيدين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طريقة تسجيل المولود عبر أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.