فيديو.. تقنية حديثة تمنع تكرار حدوث هجمات أرامكو

2019-12-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

طور الجيش الأمريكي سلاحًا يسقط الطائرات دون طيار الدرون ويهاجم صواريخ كروز، وهو ما تم استخدامه في الهجوم الإرهابي على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لـ أرامكو.

ووثق مقطع فيديو، طائرة F-16، تطلق صاروخًا صغيرًا من قاذفة أسفل هيكل الطائرة ونجح بتدمير طائرة درون على ارتفاع منخفض، كما أسقطت صاروخ كروز، المستخدم عادةً في الضربات الجوية-الأرضية.

وبحسب موقع ميليتري، قال العقيد في سلاح الجو الأمريكي، ريان ميسير، في بيان: الاختبار لم يسبق له مثيل، وسيشكل مستقبل كيفية الرد على هجوم طائرات الدرون وصواريخ كروز، وهذه الطريقة المبتكرة تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية لوحداتنا.

وتابع: هذا العرض يبرهن قدرات الدفاع أمام صواريخ الكروز بالمستقبل.

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ستسمح التقنية التي تم تثبيتها على مئات الطائرات من طراز F-16 في أسطول القوات الجوية الأمريكية، بتحديد وتتبع الأهداف في نطاقات أكبر وبدقة أكبر، للتعامل مع تهديدات صواريخ كروز.

تنتشر صواريخ كروز بشكل متزايد، بما في ذلك في الجماعات المسلحة مثل المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران.

واستخدمت إيران هذا الطراز من الصواريخ في الهجوم على منشآت أرامكو في سبتمبر 2019.

وأشار العقيد ميسير، بشكل غير مباشر إلى هذه الضربات، عندما قال: التقنية ستتيح تفوقًا كبيرًا للقوات الأمريكية في المملكة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط للدفاع ضد أي هجمات إيرانية في المستقبل، وسيكون لذلك آثار مهمة على مهام الدفاع الوطني والدفاع المشترك للخليج العربي وما وراءه.

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