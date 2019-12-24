الصحة تحذر من النظر لـ كسوف الشمس .. إليك الطريقة الآمنة

2019-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة تحذيرًا بشأن النظر إلى أشعة الشمس خلال الكسوف الشمسي الذي ستشهده المملكة وبعض الدول يوم الخميس المقبل.

وقالت الصحة: إن النظر إلى الكسوف الشمسي يسبب اعتلالًا في شبكية العين، وقد تظهر الأعراض مع مرور الزمن وهي عبارة عن تشوه في الرؤية أو تغير في اللون.

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ولفتت الصحة إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين- حتى لفترة قصيرة- يمكن أن يتسبب في ضرر دائم لشبكية العين، ويمكن أن يحدث الضرر دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأشارت الصحة إلى أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية.

وشددت على أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العين، مع ضرورة تجنب استخدام الكاميرا أو استخدام الهاتف الذكي أو تلسكوب أو أي جهاز بصري آخر؛ لأنها ستكون بحاجة إلى إضافة مرشح شمسي معتمد للنظر بأمان.

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