شكرا لقرائتكم خبر عن تجار صنعاء يفاجئون الحوثي بموقف غير متوقع تجاه قراره حظر تداول العملة الوطنية ويهددون بتنفيذ هذا الأمر بداية 2020م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسميًا سعودة وزارة العمل عدد من المهن خلال اسبوعين وسيتضرر الآلآف المغتربين اليمنين (تفاصيل صادمة) أسد مفترس يلتهم امرأة حسناء أثناء ممارسة الرذيلة (شاهد)

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