“النقل التعليمي” تصدر بياناً بشأن تعرض حافلة نقل طالبات لحـادث تصادم واشتعالها في محايل

أصدرت شركة تطوير النقل التعليمي – اليوم (الثلاثاء) – بياناً بشأن وقوع حـادث لحافلة نقل مدرسي صباح اليوم في محافظة محايل عسير. وأوضحت أن الشركة كانت تقل طالبات من المرحلتين المتوسطة والابتدائية عندما وقع حـادث التصادم. وأفادت بأن السائق أخلى الحافلة وأخرج الطالبات المصابات قبل اشتعال الحافلة.
وأضافت أن الجهات المختصة نقلت أربع طالبات مصابات إلى المستشفى، معظمهن في حال مستقرة، وواحدة لا تزال تحت الملاحظة. وأكدت الشركة أنها وفّرت حافلة بديلة لضمان استمرارية تقديم الخدمة، لافتة إلى أن مشرف المنطقة زار المستشفى للاطمئنان على حالة الطالبات المصابات.
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