صور: أمير الكويت يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سلمان في قصر بيان

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي يزور الكويت حالياً. ونقل وزير الطاقة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أخيهما، الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. ووقع وزير الطاقة مع وزير الخارجية الكويتي، اليوم اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.