ولي العهد يرعى حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأس جياد الإنتاج والمستورد

يرعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السبت القادم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على “كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد”، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية. ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خُصص الشوط التاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال.

وسيصاحب السباق العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسر والأطفال، والعروض الفلكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة للفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية. كما سيقدم النادي عدداً من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية، وستكون الجائزة الكبرى سيارة تُقدم للجمهور في نهاية الحفل. ويُعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى المملكة، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز، ولي العهد آنذاك، رحمه الله.