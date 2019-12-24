أمانة الرياض: منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة

أصدرت أمانة منطقة الرياض قرارًا بمنع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة، مؤكدة على الالتزام بمواقع غرف الكهرباء حسب المخطط المعتمد. واعتمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني تنفيذ القرار ، في خطوة تهدف من خلالها الأمانة إلى المحافظة على الممتلكات العامة والمرافق البلدية، وتعزيزًا لجهودها المبذولة في سبيل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الدور الجمالي الذي تضطلع به الفراغات العمرانية.



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