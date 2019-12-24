السعودية اليوم / زلزال بقوة ست درجات يضرب وسط كولومبيا



واشنطن 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم وسط كولومبيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد نحو 150 كم جنوبي العاصمة بوجوتا، وكان قريبًا جدًا من سطح الأرض مما يقوي تأثيره.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

// انتهى //

22:53ت م

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