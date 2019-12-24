السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة يستقل عددًا من المشايخ والعلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام



مكة المكرمة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ‏الليلة في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة عددًا من المشايخ والعلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام وشاركهم سموه طعام العشاء.

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22:08ت م

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