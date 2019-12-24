السعودية اليوم / 14شخصًا من جنسيات مختلفة يجتازون الحدود الشرقية نحو تونس



تونس 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

أوقفت السلطات الأمنية التونسية بمنطقة بنقردان الحدودية مع ليبيا 14 شخصًا اجتازوا الحدود المشتركة نحو تونس خفية.

وقد تم فتح قضايا عدلية بحقهم وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم.

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20:34ت م

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