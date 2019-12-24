السعودية اليوم / عمادة الدراسات العليا تعلن نتائج المقبولين ببرنامج (دكتوراه تربية الموهوبين)



الأحساء 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك فيصل بمحافظة الاحساء مُمثلة بعمادة الدراسات العليا، نتائج المقبولين ببرنامج (دكتوراه تربية الموهوبين).

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام أنه سوف يتم تسليم إشعار القبول والمطابقة بتاريخ 3 - 5 - 1441هـ الموافق 29 - 12 - 2019م، للمقبولين ببرنامج (الدكتوراه في تربية الموهوبين)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهراً، لافتاً الانتباه إلى أنه في حال عدم مطابقتكم للوثائق في الوقت المحدد، سوف يسقط حقهم في القبول، حيث أن آخر موعد لمطابقة الوثائق سوف يكون بنهاية دوام يوم الخميس 7 - 5 - 1441هـ الموافق 2 - 1 - 2020م، علماً أن المقبولين وصلتهم رسالة نصية، وذلك للحضور ومطابقة وثائقهم.

واستكمالاً لإنهاء إجراءات القبول دعت الجامعة المقبولين مراجعة عمادة الدراسات العليا للطلاب بمبنى رقم (01)، أما الطالبات يرجى مراجعة مبنى أقسام الطالبات رقم (37) بالدور الأول بالقرب من البوابة رقم (7).

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20:32ت م

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