

نواكشوط 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور سالم بن محمد المالك، الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الرسمية اليوم، المبادرات الثقافية التي تنوي منظمة "الأيسيسكو" القيام بها في موريتانيا، ومن بينها العمل على اعتماد نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية.

// انتهى //

20:12ت م

0214





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الموريتاني يلتقي مدير السعودية اليوم "الإيسيسكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.