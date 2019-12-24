السعودية اليوم / وزير التعليم العالي اليمني يلتقي مدير السعودية اليوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو)



القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني حسين باسلامة اليوم، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) محمد ولد أعمر.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوزير اليمني في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي حول الذكاء الاصطناعي والتعليم (التحديات والرهانات) المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بحث التعاون المشترك في تطوير التعليم العالي.

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18:55ت م

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