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شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية تُحدث تطبيقها الذكي وهنا رابط التحميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخدمة المدنية تُحدث تطبيقها الذكي وهنا رابط التحميل
أضافت قسمًا جديدًا لخدمة العملاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الخدمة المدنية تحديث تطبيق الأجهزة الذكية بإضافة قسم الأنظمة واللوائح لتسهيل التصفح والبحث بين المواد.
كما أضافت الخدمة المدنية، بحسب ما ذكرت عبر حسابها بموقع تويتر، قسمًا جديدًا لخدمة العملاء دعمًا لتفعيل التواصل معهم.
ويمكن تحميل التطبيق من هواتف أبل عبر الرابط هنا وللأندرويد عبر الرابط هنا
جدير بالذكر أنه نتيجة لما تشهده وزارة الخدمة المدنية من تحول رقمي جاءت المبادرة إلى إنشاء تطبيق للأجهزة الذكية لخدمة المستفيدين من أفراد وموظفين وجهات حكومية، حيث يهدف إلى عرض آخر الأخبار والمستجدات لوزارة الخدمة المدنية بالإضافة إلى:
– النشأة والاختصاص.
– الرؤية والرسالة.
– الهيكل التنظيمي.
– حاسبة الراتب.
– بياناتي الوظيفية: لاستعراض وتحديث البيانات الوظيفية والمؤهلات للموظف الحكومي.
– التقارير الطبية، متابعة قرارات التدريب والابتعاث، المعاملات الإدارية (الاستفادة من هذه الخدمات بعد تقديم طلب تصحيح البيانات الوظيفية).
– عرض السجل التاريخي ومدة الخدمة للموظف الحكومي (بعد اعتماد طلب تحديث البيانات الوظيفية).
– اتصل بنا: تمكن المستخدمين من التواصل مباشرة مع الوزارة عبر خدمة تواصل أو من خلال خدمة آمر وتتيح استعراض فروع الوزارة ومعلومات التواصل.
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