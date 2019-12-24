توجيه عاجل من السديس بالمساواة بين الموظفين الرسميين والمتعاقدين

2019-12-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتعديل وضع الموظفين المتعاقدين ومساواتهم مع الموظفين الرسميين في ساعات العمل والراحات.

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ويأتي ذلك حرصًا على تكامل الفرص والمساواة بين الموظفين في ساعات العمل والراحات الأسبوعية لأداء الأعمال الموكلة وإنجازها مع مراعاة الدقة اللازمة وواجبات حسن العمل في حدود الاختصاص ومراعاة مواعيد الدوام لرسمية وأهداف أداء الخدمة.

ويعد هذا التوجيه أمرًا هامًّا ومحوريًّا في نجاح برنامج التحويل الرقمي الذي تسعى إليه الرئاسة، وذلك من خلال وضع حوافز للعاملين في المسجد الحرام لضمان نجاح الخطط والمبادرات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

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