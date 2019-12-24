محافظ بارق يزور مصابات حادث حافلة الطالبات

2019-12-24

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

زار محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، يرافقه مدير مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري، الطالبات اللاتي أصبن في حادث مروري وقع صباح اليوم جنوب المحافظة؛ وذلك للاطمئنان على حالتهن تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وأشار محافظ بارق إلى أنه تم الوقوف على الحالات والاطمئنان عليها، كما قدم شكره لجميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابات في الحادث، مؤكدًا حرص أمير المنطقة ومتابعته لأوضاع المصابات.

وكان قد وقع حادث مروري صباح اليوم بين أحد الباصات المخصص لنقل الطالبات يتبع تعليم محايل ومركبة من نوع لاند كروزر على طريق جدة الدولي الرابط بين محافظتي محايل وبارق، بالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة.

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وفي وقت سابق، أصدرت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم بيانًا بشأن وقوع حـادث لحافلة نقل مدرسي صباح اليوم في محافظة محايل عسير.

وقالت الشركة في بيان لها : إشارة إلى خبر وقوع حادث مروري تصادم مع إحدى حافلات النقل المدرسي في محايل عسير صباح اليوم الأحد الموافق 27 ربيع الثاني، والتي كانت تقل طالبات من المرحلة الابتدائية والمتوسطة أثناء توجههن إلى المدرسة، حيث قام السائق بإخلاء الحافلة وإخراج الطالبات المصابات نتيجة الاصطدام وذلك قبل اشتعالها، فيما باشرت الجهات المختصة عملها فورًا وإسعاف أربع منهن للمستشفى، إحداهن تحت الملاحظة والبقية حالاتهن مستقرة.

وتابعت البيان: وقد وقف مشرف المنطقة على الحالات في المستشفى للاطمئنان على حال المصابات، فيما تم توفير حافلة بديلة لضمان استمرارية تقديم الخدمة.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، حادث التصادم بين أحد الباصات المخصصة لنقل الطالبات ومركبة، مما تسبب في اندلاع حريق في المركبة بالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة.

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