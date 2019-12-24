الخطوط تشترط طول مترين لعمل السعوديات مضيفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
اشترطت الخطوط الجوية السعودية طول مترين و12 سم عند رفع الذراع لعمل السعوديات كمضيفات على متن طائراتها، وذلك بعد أن فتحت باب التوظيف لهن بحسب ما نشر عبر موقعها الالكتروني.
وقال مسؤول في الخطوط لـ«مكة» إن باب القبول للالتحاق ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف ومنها برنامج الخدمة الجوية مفتوح ومتاح للسعوديين والسعوديات فقط عبر الموقع الالكتروني، مضيفا أنه بدأ عدد من المتدربين والمتدربات الفترة التدريبية للبرنامج في أكاديمية السعودية للخدمة الجوية، وستحدد رحلات عملهم سواء داخلية أو دولية بعد إتمام مرحلة التدريب والتأهيل المعرفي والمهاري.
شروط ومهارات مطلوبة
- ألا يقل المؤهل عن الثانوية
- الحصول على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس (STEP)
- ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد على 30 سنة
- أن يتناسب الوزن مع الطول
- اجتياز الفحص الطبي
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