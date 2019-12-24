شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تلامس «الصفر» وتحذيرات من «الصقيع» والان نبدء بالتفاصيل

توقعت هيئة الأرصاد، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة وتساقط الثلوج وهطول أمطار على بعض مناطق المملكة ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

وذكرت الهيئة، أن درجات الحرارة تسجل الصفر أو ما دون الصفر المئوي وتكون الصقيع، على أجراء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل.