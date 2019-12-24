تعميم لجميع المحاكم بشأن التقرير الطبي للقاصر عقلًا

2019-12-24

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا لجميع المحاكم بالمملكة يتعلق بالتقارير الطبية للقاصر عقلًا.

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وعلمت “متابعات الخليج 365” أن التعميم تضمن عدم قبول أي تقرير طبي للقاصر عقلًا ما لم يكن صادرًا من المستشفيات الحكومية.

ويأتي هذا التعميم بعدما قرره المجلس في محضر الجلسة السادسة عشرة.

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