شكرا لقرائتكم منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-24 منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أصدرت أمانة منطقة الرياض قرارًا بمنع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة، مؤكدة على الالتزام بمواقع غرف الكهرباء حسب المخطط المعتمد. واعتمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني تنفيذ القرار، في خطوة تهدف من خلالها الأمانة إلى المحافظة على الممتلكات العامة والمرافق البلدية، وتعزيزًا لجهودها المبذولة في سبيل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الدور الجمالي الذي تضطلع به الفراغات العمرانية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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