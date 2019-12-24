الملك سلمان يبحث التعاون البرلماني مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس رئيس الجمعية الوطنية بباكستان أسد قيصر، يرافقه أعضاء بالبرلمان، وجرى استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في المجال البرلماني.

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حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا إعجاز.

من جهة أخرى بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون، في وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قائلا «علمنا بنبأ وفاة الفريق أحمد قايد صالح، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الجزائرية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي برقية مماثلة، عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الجزائري، قائلا «تلقيت نبأ وفاة الفريق أحمد قايد صالح، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».