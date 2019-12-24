عقود تشغيلية لـ2674 مستشفى ومركزا صحيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة الصحة أمس مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، بهدف تمكين الصحة من إدارة مرافقها بكفاءة وفعالية، عبر تطبيق منهجية مشروعات لرفع كفاءة وفعالية وحوكمة عقود التشغيل والصيانة التي تديرها الوزارة.

ويسهم برنامج مشروعات في بناء قدرات الوزارة وترسيخ نهج جديد لإدارة المرافق والأصول، من خلال تمكين الوزارة من تطبيق أحدث المعايير في إدارة عمليات التشغيل والصيانة، وبناء منظومة لإدارة الأصول والمرافق في نطاق عمل الوزارة الذي يشمل عقودا تشغيلية تغطي 284 مستشفى ومدينة طبية، و2390 مركزا صحيا على مستوى السعودية.

وتأتي الخطوة، للتعاون في التوعية والدعم والتمويل لأنشطة المشاريع الصحية، والإسهام في تعزيز كفاءتها باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.