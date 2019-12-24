صحة مكة تستعين بمركز استشاري لمتابعة الحالات النفسية في مستشفياتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

وقعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم مع مركز مشاعر للاستشارات الأسرية والنفسية والتربوية، لتحويل الحالات من المستشفيات التابعة لصحة مكة التي تحتاج إلى استشارات أسرية ونفسية وتربوية حسب تقييم الطبيب المعالج والأخصائي النفسي والاجتماعي للحالة ومدى حاجتها لذلك. حضر التوقيع مساعد مديرعام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم خوقير، ومدير مركز مشاعر فواز أزهر.

وأوضح خوقير لـ»مكة» أن «الاتفاقية ضمن الشراكات التي تبرمها صحة مكة مع القطاع الخاص رغبة في تعزيز مساهمة القطاع في التنمية الصحية وفق رؤية 2030، لافتا إلى أن المستشفيات تتلقى حالات مختلفة بحاجة إلى استشارات، حيث تتابع عن طريق الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية في المستشفيات، لذلك فكرنا في عمل هذه الاتفاقية مع المركز لتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية والتربوية».

Advertisements

وقال أزهر إن المركز هو أول مركز معتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يضم عددا من الاستشاريين المتخصصين في المجالات الأسرية والنفسية والتربوية، وأضاف أن الحالات المحولة إلى المركز ستجد رعاية خاصة وتقديم استشارات في العلاج الأسري والزواجي والعلاج التربوي والنفسي والعلاج السلوكي، إضافة إلى عدد من الاستشارات الأخرى.

الاتفاقية تضمنت:

أخذ موافقة المريض أو ولي الأمر للتحويل إلى المركز

تحويل الحالات حسب تقييم الطبيب المعالج أو الأخصائي

حالات يستقبلها المركز: