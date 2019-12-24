الشورى يطالب بتنظيم ودعم الأندية النسائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة، وإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة.

ووافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع الاستراتيجية في جلسة سابقة.

Advertisements

وناقش المجلس تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليا) مطالبا بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الالكترونية بشكل دوري والإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة.

مطالبات

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

مراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها

التوسع في الربط الالكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة

سرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد

تحديد الممارسات التي تصنف فسادا إداريا أو ماليا

إقرار وتفعيل التنظيم الخاص بحماية المبلغين عن الفساد

إعداد استراتيجية عامة تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه

تحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها

تحديد مجالات الدراسات وآلية ترسيتها على المكاتب والمراكز البحثية والاستشارية

إنشاء مركز بيانات آمن وذكي يحافظ على أمن المعلومات

مراجعة الهيكل التنظيمي للمركز وتوزيع موارده البشرية على إداراته

مؤسسة البريد السعودي