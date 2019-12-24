إصابة 4 طالبات ابتدائية وسائق في حادث مروري بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيبت 4 طالبات أمس في حادث تصادم حافلة نقل مدرسي تقل 30 طالبة ابتدائية مع سيارة أخرى بطريق محايل بارق بمنطقة

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عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده ورود بلاغ لمركز التحكم والتوجيه عند اللساعة 07:10 من صباح أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة نقل مدرسي مع سيارة أخرى من نوع تويوتا بكب بطريق محايل بارق في المربع، وجرى على الفور تحريك الفرق اللازمة من مركزي (ثلوث المنظر ووسط بارق) بدعم من مركز شمال محايل، حيث استغرق وصول أول الفرق لمباشرة للحادث نحو 10 دقائق وهو وقت بالمعدل الطبيعي، نظرا لبعد موقع الحادث عن أول مركز مباشر (15 كلم) علاوة على الحركة المرورية في وقت الذروة آنذاك، ووجود بعض أعمال الإصلاحات في الطرق المؤدية للحادث، وقد تتابع وصول الفرق بعدها للموقع والمباشرة.

وقال إنه نتج عن الحادث اشتعال النار في المركبتين، وتم إخماد الحريق وإصابة 4 طالبات وسائق البكب، إصابتهم ما بين البسيطة والمتوسطة عدا إصابة واحدة خطيرة بالرأس لإحدى الطالبات، علما أنه جرى إخلاء ونقل الحالات المصابة لمستشفى محايل قبل وصول الفرق، حيث اقتصر دور الدفاع المدني على إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود محتجزين وتأمين سلامة الطريق، وسلم الحادث بعد إكمال الإجراءات للمرور.