استعادة 2200 م2 أراض حكومية في بلقرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت بلدية بلقرن التابعة لأمانة منطقة عسير بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية خلال هذا الأسبوع نحو 2200 م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها بمركز عفراء التابعة لمحافظة بلقرن.

وأوضح رئيس البلدية أحمد البارقي أن التعديات اشتملت على استحداث غرف عشوائية وأحواش دون الحصول على أي مستمسكات شرعية أو نظامية، مؤكدا أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية على جميع المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمانة منطقة عسير التي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات وإزالة أي تعديات أو تجاوزات، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها بحق المعتدين.